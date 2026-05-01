Capbreton

Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor

2109 Rue du Prieuré Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte. Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver…

Théâtre d’objet et musique

Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte. Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver…

Au moyen de chaussures, de bottes mais aussi de quelques objets essentiels au récit tels qu’un coffre, un verre de rhum et un morceau d’océan, la Compagnie 9Thermidor revisite avec humour et inventivité le célèbre roman d’aventures de Stevenson.

Mise en scène Stéphane Boireau et Ophélie Kern Conception, scénographie, jeu Stéphane Boireau Adaptation texte, regard et lumière Ophélie Kern Composition, interprétation musicale, regard Pierre Burette

SAMEDI 16 MAI 16H30 SQUARE MOULOUDJI

DIMANCHE 17 MAI 10H30 SQUARE MOULOUDJI

DÈS 6 ANS 1H GRATUIT .

2109 Rue du Prieuré Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 97 02 festival@capbreton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor

Jim Hawkins, a daring young boy, joins a ship as a cabin boy in search of treasure hidden on a desert island. He soon discovers that the crew are pirates under the command of the enigmatic John Silver?

L’événement Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS