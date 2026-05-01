Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor Capbreton
Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor Capbreton dimanche 17 mai 2026.
Capbreton
Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor
2109 Rue du Prieuré Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:30:00
fin : 2026-05-17 11:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte. Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver…
Théâtre d’objet et musique
Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte. Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver…
Au moyen de chaussures, de bottes mais aussi de quelques objets essentiels au récit tels qu’un coffre, un verre de rhum et un morceau d’océan, la Compagnie 9Thermidor revisite avec humour et inventivité le célèbre roman d’aventures de Stevenson.
Mise en scène Stéphane Boireau et Ophélie Kern Conception, scénographie, jeu Stéphane Boireau Adaptation texte, regard et lumière Ophélie Kern Composition, interprétation musicale, regard Pierre Burette
SAMEDI 16 MAI 16H30 SQUARE MOULOUDJI
DIMANCHE 17 MAI 10H30 SQUARE MOULOUDJI
DÈS 6 ANS 1H GRATUIT .
2109 Rue du Prieuré Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor
Jim Hawkins, a daring young boy, joins a ship as a cabin boy in search of treasure hidden on a desert island. He soon discovers that the crew are pirates under the command of the enigmatic John Silver?
L’événement Festival du conte Compagnie 9 Thermidor L’île au trésor Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
À voir aussi à Capbreton (Landes)
- Marché Halles couvertes Capbreton 9 mai 2026
- Circus Live Love’n’joy + OGS Le Circus Capbreton 9 mai 2026
- Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton 10 mai 2026
- Concert Jodyline Gallavardin piano Capbreton 10 mai 2026
- Marché Halles couvertes Capbreton 12 mai 2026