Festival du Conte Compagnie Scopitone Blanche neige Square Mouloudji Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Compagnie Scopitone Blanche neige

Square Mouloudji 2109 Rue du Prieuré Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Baskets, escarpins, ballerines ou mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied. Blanche-Neige le sait bien mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boîte que dans son miroir. Alors, elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques.

Baskets, escarpins, ballerines ou mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied. Blanche-Neige le sait bien mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boîte que dans son miroir. Alors, elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques afin de rester au pouvoir. Seulement, à force d’abuser de cirage pour briller, on tombe rapidement de son piédestal.

Création et mise en scène Cédric Hingouët Interprétation Fanch Jouannic

VENDREDI 15 MAI 16H & 18H30 SQUARE MOULOUDJI DÈS 5 ANS 25 MIN GRATUIT .

Square Mouloudji 2109 Rue du Prieuré Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Compagnie Scopitone Blanche neige

Whether sneakers, pumps, ballerinas or moccasins, the important thing is to find the right shoe. Snow White knows this, but her stepmother, the Queen, prefers to see her in a box rather than in the mirror. So, she’s going to do her utmost to make her take her clicks and clacks.

L’événement Festival du Conte Compagnie Scopitone Blanche neige Capbreton a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI LAS