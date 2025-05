Festival du Conte / Conte commun // Fred Billy, Titus, Fred David – Esplanade de la Liberté Capbreton, 30 mai 2025 18:45, Capbreton.

Landes

Gratuit

Début : 2025-05-30 18:45:00

fin : 2025-05-30 19:45:00

2025-05-30

Tout public à partir de 9 ans / 1h / Gratuit

Tous les jours en fin d’après-midi et dimanche midi, le Festival vous propose un plateau partagé. Des conteurs, des passeurs d’histoires, des bonimenteurs viennent ici partager des récits, des histoires, des mythes, des faussetés et des vérités.

Conte Commun souhaite réunir des complices de travail pour une nouvelle forme créer une rencontre sur scène entre deux univers qui ne se connaissent pas ou encore proposer à des conteurs qui ne se croisent que dans les coulisses de festivals de partager leurs histoires entre eux et avec le public.

Des moments uniques, imprévisibles, fragiles, magiques… juste pour vous.

https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-du-conte.html .

Esplanade de la Liberté Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@capbreton.fr

English : Festival du Conte / Conte commun // Fred Billy, Titus, Fred David

All ages 9 and up / 1h / Free

German : Festival du Conte / Conte commun // Fred Billy, Titus, Fred David

Für alle ab 9 Jahren / 1h / Kostenlos

Italiano :

Pubblico generale da 9 anni / 1h / Gratuito

Espanol : Festival du Conte / Conte commun // Fred Billy, Titus, Fred David

Público general a partir de 9 años / 1h / Gratis

