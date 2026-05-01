Festival du Conte Conte commun Mélancolie Motte & Alberto García Sánchez Jardin public Capbreton
Festival du Conte Conte commun Mélancolie Motte & Alberto García Sánchez Jardin public Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Conte commun Mélancolie Motte & Alberto García Sánchez
Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 20:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Plateaux partagés
Conte Commun invite 2 conteurs à partager leur répertoire avec le public du festival. Des associations originales pour des moments uniques et imprévisibles juste pour vous.
Plateaux partagés
Conte Commun invite 2 conteurs à partager leur répertoire avec le public du festival. Des associations originales pour des moments uniques et imprévisibles juste pour vous. La première soirée réunira pour la première fois Marion Lo Monaco et Luigi Rignanese, artistes des dernières Ambassades du conte. Vendredi soir, Mélancolie Motte partagera la scène avec Alberto García Sánchez, son metteur en scène depuis plusieurs créations. Enfin, la Cour des Contes investira samedi le plateau du Chapiteau avec Charles Deffrennes et Guillermo Van der Borght pour une
plongée épique dans la mythologie grecque.
DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16 MAI 19H VILLAGE CHAPITEAU
TOUT PUBLIC 1H GRATUIT .
Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Conte commun Mélancolie Motte & Alberto García Sánchez
Shared stages
Conte Commun invites 2 storytellers to share their repertoire with festival audiences. Original associations for unique and unpredictable moments just for you.
L’événement Festival du Conte Conte commun Mélancolie Motte & Alberto García Sánchez Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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