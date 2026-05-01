Capbreton

Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes

34 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Pour la dernière nuit du festival, les voix se lèvent comme des constellations. Mélancolie Motte, Cécile Pérus, Luigi Rignanese et Olivier Villanove tissent des chemins d’héroïnes et de femmes debout, réveillent des guerrières oubliées et ouvrent des mondes neufs où les récits rassemblent et transfo

Contes en partage

Pour la dernière nuit du festival, les voix se lèvent comme des constellations. Mélancolie Motte, Cécile Pérus, Luigi Rignanese et Olivier Villanove tissent des chemins d’héroïnes et de femmes debout, réveillent des guerrières oubliées et ouvrent des mondes neufs où les récits rassemblent et transforment.

SAMEDI 16 MAI 21H SALLES MUNICIPALES

DÈS 10 ANS 1H30 TARIF A .

34 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes

For the last night of the festival, voices rise like constellations. Mélancolie Motte, Cécile Pérus, Luigi Rignanese and Olivier Villanove weave the paths of heroines and women on their feet, awakening forgotten warriors and opening up new worlds where stories bring people together and transfo

L’événement Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS