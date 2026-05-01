Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes Capbreton
Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes Capbreton samedi 16 mai 2026.
Capbreton
Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes
34 Allée Marines Capbreton Landes
Tarif : – – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Pour la dernière nuit du festival, les voix se lèvent comme des constellations. Mélancolie Motte, Cécile Pérus, Luigi Rignanese et Olivier Villanove tissent des chemins d’héroïnes et de femmes debout, réveillent des guerrières oubliées et ouvrent des mondes neufs où les récits rassemblent et transfo
Contes en partage
Pour la dernière nuit du festival, les voix se lèvent comme des constellations. Mélancolie Motte, Cécile Pérus, Luigi Rignanese et Olivier Villanove tissent des chemins d’héroïnes et de femmes debout, réveillent des guerrières oubliées et ouvrent des mondes neufs où les récits rassemblent et transforment.
SAMEDI 16 MAI 21H SALLES MUNICIPALES
DÈS 10 ANS 1H30 TARIF A .
34 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes
For the last night of the festival, voices rise like constellations. Mélancolie Motte, Cécile Pérus, Luigi Rignanese and Olivier Villanove weave the paths of heroines and women on their feet, awakening forgotten warriors and opening up new worlds where stories bring people together and transfo
L’événement Festival du conte Contes partagés Nos héroïnes Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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