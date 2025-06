Festival du conte de Baden – Et pataouète, et patatras ! – Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 15 juillet 2025

Festival du conte de Baden – Et pataouète, et patatras ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Mardi 15 juillet, 21h00 Tout public à partir de 10 ans

Tarif : de 6€ à 9€

Réservation sur contesbaden.com

C’est une histoire d’exodes successifs, de la Sicile à l’Algérie jusqu’à la France. C’est le destin de 3 hommes, de mon arrière-arrière-grand père à mon grand-père.

Par le duo Nicolas Bourdon et Véronique Pétel

Quand j’ai commencé à raconter, il y a des mots qui sont revenus à ma mémoire…Ces mots-là, je pensais que tout le monde les connaissait mais je me trompais… Ces mots-là, c’étaient ceux de mon grand-père et de tous ceux qui sont nés en Algérie avant 1962. Ces mots-là, c’est ce qu’on appelle le pataouète, un joyeux salamalek-xical composé d’italiens, de napolitain, d’espagnol, de kabyle, de berbère, d’arabe et de français. Les contes traditionnels de ce spectacle permettront de le faire résonner à nouveau ! Il s’agit aussi d’une histoire d’exodes successifs entre 1876 et 1962, de la Sicile à l’Algérie jusqu’à la France. C’est le destin de 3 hommes, de mon arrière arrière grand-père à mon grand-père… une ode au vivre ensemble entre toutes les communautés qui ont composé l’Algérie de cette époque et un rappel de sa fragilité…Ôtons le trait d’union entre les peuples, ôtons la communication, et tout peut vaciller…d’où le titre du spectacle, “Et pataouète, et patatras !” Un message universel de paix, de communication et de vivre ensemble. Un rappel que nous sommes tous les fruits de l’exode et un hommage à toutes celles et ceux dont les racines tiennent dans une valise… un message de méfiance envers toute forme de racisme “dit” ordinaire. Embarquement imminent pour l’Algérie et un voyage en méditerranée…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-15T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-15T22:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/nicolas-bourdon-veronique-petel-et-pataouete-et-patatras

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan