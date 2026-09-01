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Festival du Conte de Pissos Médiathèque de Pissos Pissos

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque de Pissos · Pissos

Festival du Conte de Pissos Médiathèque de Pissos Pissos

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
18:45:00
Lieu
Médiathèque de Pissos
Adresse
52 route de Daugnague
Ville
40410 Pissos
Département
Landes
Tarif

Pissos

Festival du Conte de Pissos

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:45:00
fin : 2026-09-27 22:30:00

Date(s) :
2026-09-25

1ère édition du Festival du Conte à Pissos !
Du 25 au 27 septembre 2026 des animations, des rencontres, des spectacles !
Tout un monde de contes tout-terrain !!
1ère édition du Festival du Conte de Pissos !
Le vendredi 25 septembre : Balade contée : départ de la maison de la nature et arrivée à la base nautique de Testarouman
Food Truck ou pique-nique !
Le samedi 26 septembre des animations toute la journée, rencontre, atelier d’écriture, spectacle pour enfants dans la journée et pour les adultes en soirée.
Le dimanche 27 septembre : Spectacle « La petite Marcelle » avec Isabelle Loubère et Quitterie Duvignac.
À 12h00 : Clôture du festival   .

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05  mediatheque@pissos.fr

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English : Festival du Conte de Pissos

1st Edition of the Pissos Storytelling Festival!
September 25–27, 2026: activities, meet-and-greets, and performances!
A whole world of storytelling for all ages!!

L’événement Festival du Conte de Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande

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