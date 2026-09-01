Festival du Conte de Pissos Médiathèque de Pissos Pissos
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque de Pissos · Pissos
Informations pratiques
Pissos
Festival du Conte de Pissos
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:45:00
fin : 2026-09-27 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
1ère édition du Festival du Conte à Pissos !
Du 25 au 27 septembre 2026 des animations, des rencontres, des spectacles !
Tout un monde de contes tout-terrain !!
1ère édition du Festival du Conte de Pissos !
Le vendredi 25 septembre : Balade contée : départ de la maison de la nature et arrivée à la base nautique de Testarouman
Food Truck ou pique-nique !
Le samedi 26 septembre des animations toute la journée, rencontre, atelier d’écriture, spectacle pour enfants dans la journée et pour les adultes en soirée.
Le dimanche 27 septembre : Spectacle « La petite Marcelle » avec Isabelle Loubère et Quitterie Duvignac.
À 12h00 : Clôture du festival .
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr
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English : Festival du Conte de Pissos
1st Edition of the Pissos Storytelling Festival!
September 25–27, 2026: activities, meet-and-greets, and performances!
A whole world of storytelling for all ages!!
L’événement Festival du Conte de Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande