Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier Salles municipales Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier

Salles municipales Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-14 22:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Théâtre récit

Ce spectacle retrace les trois vies de Narcisse Pelletier, enfant-mousse abandonné, devenu Amglo après avoir été recueilli par des Aborigènes

d’Australie, puis rapatrié de force en France.

Théâtre récit

Ce spectacle retrace les trois vies de Narcisse Pelletier, enfant-mousse abandonné, devenu Amglo après avoir été recueilli par des Aborigènes

d’Australie, puis rapatrié de force en France. Le récit nous plonge dans la culture aborigène, ses danses et ses rites, avec une force émotionnelle rare et fait naître une empathie immédiate, au point que la détresse d’Amglo devient la nôtre. Un hommage puissant à un homme aux trois vies, arraché à lui-même par l’Histoire.

Auteur et interprète Gérard Potier Mise en scène Patrick le Mauff Création musicale et interprétation François Marillier

JEUDI 14 MAI 21H SALLES MUNICIPALES DÈS 12 ANS 1H10 TARIF A .

Salles municipales Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier

Storytelling theater

This show retraces the three lives of Narcisse Pelletier, an abandoned moss-child who became Amglo after being taken in by Australian Aborigines

then forcibly repatriated to France.

L’événement Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS