Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier Salles municipales Capbreton
Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier Salles municipales Capbreton jeudi 14 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier
Salles municipales Allée Marines Capbreton Landes
Tarif : – – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 21:00:00
fin : 2026-05-14 22:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Théâtre récit
Ce spectacle retrace les trois vies de Narcisse Pelletier, enfant-mousse abandonné, devenu Amglo après avoir été recueilli par des Aborigènes
d’Australie, puis rapatrié de force en France.
Théâtre récit
Ce spectacle retrace les trois vies de Narcisse Pelletier, enfant-mousse abandonné, devenu Amglo après avoir été recueilli par des Aborigènes
d’Australie, puis rapatrié de force en France. Le récit nous plonge dans la culture aborigène, ses danses et ses rites, avec une force émotionnelle rare et fait naître une empathie immédiate, au point que la détresse d’Amglo devient la nôtre. Un hommage puissant à un homme aux trois vies, arraché à lui-même par l’Histoire.
Auteur et interprète Gérard Potier Mise en scène Patrick le Mauff Création musicale et interprétation François Marillier
JEUDI 14 MAI 21H SALLES MUNICIPALES DÈS 12 ANS 1H10 TARIF A .
Salles municipales Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier
Storytelling theater
This show retraces the three lives of Narcisse Pelletier, an abandoned moss-child who became Amglo after being taken in by Australian Aborigines
then forcibly repatriated to France.
L’événement Festival du Conte Gérard Potier Amglo, ou la vie de Narcisse Pelletier Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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