Festival du conte Grande Marée Rue du stade Plougonvelin

Festival du conte Grande Marée

Rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 17:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Le rêve des autres cousins • Tout public • À partir de 7 ans

Un pont presque invisible et pourtant bien tangible entre les humains que nous sommes et

le monde sensible qui nous entoure. Patric Rochedy explore, au travers du conte ancien, les

relations entre les humains et leur environnement. Qu’il soit animal, minéral ou végétal, il est

en lien avec nous. Ce lien est un trésor à portée d’oreille et c’est une très grande richesse que

de savoir l’écouter. .

Rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 03 83

