Festival du conte Grande Marée Rue du stade Plougonvelin

Festival du conte Grande Marée
Rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin Finistère
Début : 2025-11-19 17:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Le rêve des autres cousins • Tout public • À partir de 7 ans
Un pont presque invisible et pourtant bien tangible entre les humains que nous sommes et
le monde sensible qui nous entoure. Patric Rochedy explore, au travers du conte ancien, les
relations entre les humains et leur environnement. Qu’il soit animal, minéral ou végétal, il est
en lien avec nous. Ce lien est un trésor à portée d’oreille et c’est une très grande richesse que
de savoir l’écouter. .
Rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 03 83
