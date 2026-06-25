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FESTIVAL DU CONTE LAVELANET-DE-COMMINGES Lavelanet-de-Comminges

vendredi 24 juillet 2026 · Lavelanet-de-Comminges

FESTIVAL DU CONTE LAVELANET-DE-COMMINGES Lavelanet-de-Comminges

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
PLACE DU VILLAGE
Ville
31220 Lavelanet-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Tarif

Lavelanet-de-Comminges

FESTIVAL DU CONTE LAVELANET-DE-COMMINGES

PLACE DU VILLAGE Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

L’association et cric et crac au bout du conte vous invite à participer à la 19ème édition du Festival du Conte en Volvestre !
Événement proposé par l’association Et Cric et Crac au bout du conte .   .

PLACE DU VILLAGE Lavelanet-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 

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English :

The association et cric et crac au bout du conte invites you %E0 to participate %E0 in the 19%E8th %E9edition of the Volvestre Storytelling Festival!

L’événement FESTIVAL DU CONTE LAVELANET-DE-COMMINGES Lavelanet-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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