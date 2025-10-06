Festival du conte > « Le mystère de la terre et des étoiles » (conte musical et dansé) Canisy
Festival du conte > « Le mystère de la terre et des étoiles » (conte musical et dansé) Canisy lundi 6 octobre 2025.
Festival du conte > « Le mystère de la terre et des étoiles » (conte musical et dansé)
4 rue de Kergorlay Canisy Manche
Dans le cadre du Festival du conte du 4 au 12 octobre 2025, l’association Animathèque vous propose un conte musical et dansé « Le mystère de la terre et des étoiles » avec Romane et Hugo (Les Saltimbrés). Tout public. 2 représentations à 10h30 et 15h. .
4 rue de Kergorlay Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86 mediathequecanisy@orange.fr
