Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux jardin public Capbreton
Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux jardin public Capbreton dimanche 17 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux
jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:45:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dans des boîtes disséminées, le public est invité à déposer des mots confidences, colères, poèmes, souvenirs, messages anonymes ou déclarations improbables. Les Tréteaux du Vieil Adour ouvrent ces papiers et en font une criée théâtrale, brute et sensible, où chaque texte devient matière à jeu.
Quand les mots du public prennent le large
Sur le port, comme autrefois, la voix s’élève. Dans des boîtes disséminées, le public est invité à déposer des mots confidences, colères, poèmes, souvenirs, messages anonymes ou déclarations improbables. Les Tréteaux du Vieil Adour ouvrent ces papiers et en font une criée théâtrale, brute et sensible, où chaque texte devient matière à jeu, à écoute et à partage. Une lecture vivante, éphémère, au fil des mots confiés et de l’instant présent.
MERCREDI 13 MAI 18H VILLAGE
DIMANCHE 17 MAI 11H45 VILLAGE
TOUT PUBLIC 15 MIN GRATUIT .
jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux
In scattered boxes, the audience is invited to drop words: confidences, anger, poems, memories, anonymous messages or unlikely declarations. Les Tréteaux du Vieil Adour open these papers and turn them into a raw, sensitive theatrical cry, where each text becomes the subject of a play.
L’événement Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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