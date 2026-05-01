Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux jardin public Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux

jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:45:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dans des boîtes disséminées, le public est invité à déposer des mots confidences, colères, poèmes, souvenirs, messages anonymes ou déclarations improbables. Les Tréteaux du Vieil Adour ouvrent ces papiers et en font une criée théâtrale, brute et sensible, où chaque texte devient matière à jeu.

Quand les mots du public prennent le large

Sur le port, comme autrefois, la voix s’élève. Dans des boîtes disséminées, le public est invité à déposer des mots confidences, colères, poèmes, souvenirs, messages anonymes ou déclarations improbables. Les Tréteaux du Vieil Adour ouvrent ces papiers et en font une criée théâtrale, brute et sensible, où chaque texte devient matière à jeu, à écoute et à partage. Une lecture vivante, éphémère, au fil des mots confiés et de l’instant présent.

MERCREDI 13 MAI 18H VILLAGE

DIMANCHE 17 MAI 11H45 VILLAGE

TOUT PUBLIC 15 MIN GRATUIT .

jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux

In scattered boxes, the audience is invited to drop words: confidences, anger, poems, memories, anonymous messages or unlikely declarations. Les Tréteaux du Vieil Adour open these papers and turn them into a raw, sensitive theatrical cry, where each text becomes the subject of a play.

L’événement Festival du Conte Les Tréteaux du Vieil Adour La criée des tréteaux Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS