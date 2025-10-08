Festival du conte > L’heure exceptionnelle du conte Canisy

Festival du conte > L’heure exceptionnelle du conte

10 rue Jean Follain Canisy Manche

Tarif : Gratuit

8 octobre 2025, 15h30

Dans le cadre du Festival du conte du 4 au 12 octobre, l’association Animathèque organise L’HEURE EXCEPTIONNELLE DU CONTE, à la médiathèque de Canisy. Le conteur Jean Loulendo emmènera petits et grands dans l’univers de la tradition orale africaine.

Tout public. Gratuit. .

10 rue Jean Follain Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86 mediathequecanisy@orange.fr

