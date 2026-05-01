Capbreton

Festival du Conte Luigi Rignanese de racines à racines épisode 2

1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 12:00:00

fin : 2026-05-15 13:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Récit de voyage conté et chanté

À la veille de ses 60 ans, Luigi Rignanese entreprend une traversée à pied, en solitaire, entre ses racines italiennes et françaises 1 200 km de marche, de Manfredonia à Marcoux. Un récit sensible et poétique, porté par sa voix, ses musiques et ses histoires.

Récit de voyage conté et chanté

À la veille de ses 60 ans, Luigi Rignanese entreprend une traversée à pied, en solitaire, entre ses racines italiennes et françaises 1 200 km de marche, de Manfredonia à Marcoux. Un récit sensible et poétique, porté par sa voix, ses musiques et ses histoires glanées en chemin, entre rencontres, solitude, douleurs et émerveillements. Une randonnée intérieure et extérieure, où l’intime rejoint l’universel. Luigi vous invite à partager soit juste un bout de chemin ou bien tout son récit en 4 épisodes.

De et par Luigi Rignanese Accompagnement artistique Pierre Yves Touzot,

Federica Migliotti et Jean Marc Massie

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 MAI 12H VILLAGE CHAPITEAU

FAMILIAL DÈS 7 ANS 1H GRATUIT .

1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festival@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Luigi Rignanese de racines à racines épisode 2

A tale of a journey told in song

On the eve of his 60th birthday, Luigi Rignanese embarked on a solo journey on foot between his Italian and French roots: a 1,200 km walk from Manfredonia to Marcoux. A sensitive and poetic tale, carried by his voice, his music and his stories.

L’événement Festival du Conte Luigi Rignanese de racines à racines épisode 2 Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS