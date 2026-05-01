Festival du Conte Macha Léon Rapiécée Square Mouloudji Capbreton
Festival du Conte Macha Léon Rapiécée Square Mouloudji Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Macha Léon Rapiécée
Square Mouloudji 2109 Rue du Prieuré Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 11:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Solo théâtre-danse
Il y avait la petite et l’aîné. Il y a la petite devenue adulte, c’est elle qui
raconte. Le spectateur est invité à suivre le récit de cette femme qui emprunte pour la première fois à pied un des trajets hebdomadaires de son enfance.
Solo théâtre-danse
Il y avait la petite et l’aîné. Il y a la petite devenue adulte, c’est elle qui
raconte. Le spectateur est invité à suivre le récit de cette femme qui emprunte pour la première fois à pied un des trajets hebdomadaires de son enfance. Elle vient observer le paysage, sentir, renifler le bord de la route pour que le temps d’une randonnée péri-rurale, entre mots et mouvements dansés, l’enfance passée ressurgisse.
Écriture et interprétation Macha Léon Co-mise en scène Macha Léon et Louis Grison Regard extérieur jeu Marie-Magdeleine Création sonore Julio Portilla Création lumière Jean-Pierre Legout En coproduction avec les communes d’Hendaye, Morcenx et Saint-Paul de Serre, les Théâtres de Gascogne, le Département 40, le Chantier Théâtre Compagnie Florence Lavaud et le Collectif Instant’T
VENDREDI 15 MAI/10H30 SQUARE MOULOUDJI/DÈS 8 AN/50 MIN/GRATUIT .
Square Mouloudji 2109 Rue du Prieuré Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Macha Léon Rapiécée
Solo theatre-dance
There was the little girl and the elder. Now the little girl is grown up, and she’s the one
the story. The spectator is invited to follow the story of this woman who, for the first time on foot, takes one of the weekly routes of her childhood.
L’événement Festival du Conte Macha Léon Rapiécée Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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