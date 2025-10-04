Festival du conte Parc ferrage Marignane

Festival du conte Parc ferrage Marignane samedi 4 octobre 2025.

Festival du conte

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 17h. Parc ferrage Impasse Etienne Maury Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Vous êtes invités au festival du conte (présence d’écrivains provençaux, animations). Venez nombreux !

La lecture devient une activité ludique et collective !

Laissez-vous transporter d’un monde à l’autre et évadez vous aux frontières de l’imaginaire…

Parc ferrage Impasse Etienne Maury Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

You’re invited to the storytelling festival (with Provencal writers and entertainment). Come one, come all!

Reading becomes a fun and collective activity!

Let yourself be transported from one world to another and escape to the frontiers of the imaginary…

German :

Sie sind zum Erzählfestival eingeladen (Anwesenheit von provenzalischen Schriftstellern, Animationen). Kommen Sie zahlreich!

Das Lesen wird zu einer spielerischen und gemeinschaftlichen Aktivität!

Lassen Sie sich von einer Welt in die andere entführen und entfliehen Sie an die Grenzen der Fantasie…

Italiano :

Siete invitati al festival della narrazione (con scrittori provenzali e intrattenimento). Venite uno, venite tutti!

La lettura diventa un’attività divertente e collettiva!

Lasciatevi trasportare da un mondo all’altro e fuggite alle frontiere dell’immaginazione…

Espanol :

Estás invitado al festival de cuentacuentos (con escritores provenzales y espectáculos). ¡Venga uno, vengan todos!

¡La lectura se convierte en una actividad lúdica y colectiva!

Déjese transportar de un mundo a otro y escape a las fronteras de la imaginación…

