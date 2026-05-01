Capbreton

Festival du conte Marion lo monaco & Nathalie Lhoste-Clos Il n’y a rien de plus beau qu’une clef (tant qu’on ne sait pas ce qu’elle ouvre)

Capbreton Landes

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:45:00

fin : 2026-05-16 11:45:00

Date(s) :

2026-05-16

Entre polar et contes traditionnels, deux conteuses décident d’enquêter au village sur l’identité des femmes retrouvées mortes dans la petite pièce interdite de Barbe Bleue, soulevant ainsi les voiles d’une affaire aussi ancienne que les contes…

Conte

Deux conteuses, une panne de voiture, un petit village vendéen, son château, une visite… Entre polar et contes traditionnels, deux conteuses décident d’enquêter au village sur l’identité des femmes retrouvées mortes dans la petite pièce interdite de Barbe Bleue, soulevant ainsi les voiles d’une affaire aussi ancienne que les contes…

SAMEDI 16 MAI 10H45 SALLES MUNICIPALES

DÈS 10 ANS 1H TARIF B .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Marion lo monaco & Nathalie Lhoste-Clos Il n’y a rien de plus beau qu’une clef (tant qu’on ne sait pas ce qu’elle ouvre)

Somewhere between detective stories and traditional fairy tales, two storytellers decide to investigate the identity of the women found dead in Bluebeard?s small, forbidden room, lifting the veil on a case as old as fairy tales themselves…

L’événement Festival du conte Marion lo monaco & Nathalie Lhoste-Clos Il n’y a rien de plus beau qu’une clef (tant qu’on ne sait pas ce qu’elle ouvre) Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS