Festival du Conte Mélancolie Motte Mais pour le reste oui Salles municipales Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Mélancolie Motte Mais pour le reste oui

Salles municipales Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15 15:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Il est le fils qui doit payer pour son père. Elle est la fille qui ne veut plus payer pour le sien. Il est issu de la pauvreté. Elle est née dans une cage dorée. Ensemble, ils découvrent l’inimaginable. À présent qu’ils ne peuvent plus faire semblant, les vraies épreuves vont commencer…

Théâtre conté

Il est le fils qui doit payer pour son père. Elle est la fille qui ne veut plus payer pour le sien. Il est issu de la pauvreté. Elle est née dans une cage dorée. Tous deux sont, sans le savoir, en pleine quête identitaire et amoureuse. Ensemble, ils découvrent l’inimaginable. À présent qu’ils ne peuvent plus faire semblant, les vraies épreuves vont commencer…

Interprétation Mélancolie Motte Adaptation et dramaturgie

Mélancolie Motte et Pierre Delye Mise en scène Alberto

García Sánchez Direction d’actrice Julie Nayer Création

sonore Julien Vernay Création lumière Jocelyn Asciak Une

production de l’Asbl Le Non Dit Diffusion Mes Idées Fixes

VENDREDI 15 MAI 14H30 SALLES MUNICIPALES

DÈS 8 ANS 50 MIN TARIF A .

Salles municipales Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Mélancolie Motte Mais pour le reste oui

He’s the son who has to pay for his father. She is the daughter who no longer wants to pay for hers. He comes from poverty. She was born in a gilded cage. Together, they discover the unimaginable. Now that they can no longer pretend, the real trials are about to begin?

L’événement Festival du Conte Mélancolie Motte Mais pour le reste oui Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS