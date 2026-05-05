Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale Capbreton
Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale Capbreton samedi 16 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale
Halles du Marché Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 13:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Présence artistique
Entre le stand du fromager, celui des légumes et de la charcuterie artisanale, découvrez La Conserverie Théâtrale et ses paroles théâtrales… en bocaux !
Ici, rien ne s’achète, tout se troque. On prend le temps d’écouter le vendeur et de
savourer un texte en circuit court !
Présence artistique
Entre le stand du fromager, celui des légumes et de la charcuterie artisanale, découvrez La Conserverie Théâtrale et ses paroles théâtrales… en bocaux !
Ici, rien ne s’achète, tout se troque. On prend le temps d’écouter le vendeur et de
savourer un texte en circuit court, du producteur au spectateur, pour une tirade de saison à déguster.
Idée originale Thierry Combe Interprètes Thierry Combe et Aurélien Déque
SAMEDI 16 MAI 8H > 13H MARCHÉ DE CAPBRETON
TOUT PUBLIC GRATUIT .
Halles du Marché Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale
Artistic presence
Between the cheese, vegetable and artisanal charcuterie stands, discover La Conserverie Théâtrale and its theatrical lyrics? in jars!
Here, nothing can be bought, everything can be bartered. You take the time to listen to the seller and enjoy
and savor a short text!
L’événement Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale Capbreton a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI LAS
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