Capbreton

Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale

Halles du Marché Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Présence artistique

Entre le stand du fromager, celui des légumes et de la charcuterie artisanale, découvrez La Conserverie Théâtrale et ses paroles théâtrales… en bocaux !

Ici, rien ne s’achète, tout se troque. On prend le temps d’écouter le vendeur et de

savourer un texte en circuit court !

Présence artistique

Entre le stand du fromager, celui des légumes et de la charcuterie artisanale, découvrez La Conserverie Théâtrale et ses paroles théâtrales… en bocaux !

Ici, rien ne s’achète, tout se troque. On prend le temps d’écouter le vendeur et de

savourer un texte en circuit court, du producteur au spectateur, pour une tirade de saison à déguster.

Idée originale Thierry Combe Interprètes Thierry Combe et Aurélien Déque

SAMEDI 16 MAI 8H > 13H MARCHÉ DE CAPBRETON

TOUT PUBLIC GRATUIT .

Halles du Marché Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale

Artistic presence

Between the cheese, vegetable and artisanal charcuterie stands, discover La Conserverie Théâtrale and its theatrical lyrics? in jars!

Here, nothing can be bought, everything can be bartered. You take the time to listen to the seller and enjoy

and savor a short text!

L’événement Festival du Conte Pocket Théâtre La Conserverie Théâtrale Capbreton a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI LAS