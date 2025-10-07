Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo Canisy

Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo Canisy mardi 7 octobre 2025.

Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo

10 rue Jean Follain Canisy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre du Festival du conte du 4 au 12 octobre 2025, l’association Animathèque vous propose de rencontrer Jean Loulendo à la médiathèque de Canisy. Artiste reconnu, il y expose une partie de sa collection d’instruments de musique africains qui sera visible jusqu’au 31 octobre. Tout public. Gratuit. .

10 rue Jean Follain Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86 mediathequecanisy@orange.fr

English : Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo Canisy a été mis à jour le 2025-09-12 par CD50 Culture