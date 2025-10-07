Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo Canisy
Festival du conte > Rencontrer Jean Loulendo
10 rue Jean Follain Canisy Manche
Début : 2025-10-07 18:00:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Dans le cadre du Festival du conte du 4 au 12 octobre 2025, l’association Animathèque vous propose de rencontrer Jean Loulendo à la médiathèque de Canisy. Artiste reconnu, il y expose une partie de sa collection d’instruments de musique africains qui sera visible jusqu’au 31 octobre. Tout public. Gratuit. .
10 rue Jean Follain Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86 mediathequecanisy@orange.fr
