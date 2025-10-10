Festival du conte > Soirée africaine Bourgvallées

Dans le cadre du Festival du conte du 4 au 12 octobre 2025, l’association Animathèque vous invite à une soirée africaine qui se déroulera en 2 temps vendredi 10 octobre à St Samson de Bonfossé

– à 18 h, concert « Chants du monde » de la chorale Poly Sons de Marigny, qui se tiendra en l’église de Saint-Samson de Bonfossé. Tout public. Tarif 4 €/pers., gratuit pour les moins de 16 ans.

– à 20h30, spectacle de Seydouba Camara, artiste guinéen circassien, jongleur, équilibriste qui détourne les objets africains du quotidien. Tout public -Tarif 8 €/pers., gratuit pour les moins de 16 ans.

PRIX SPECIAL POUR L’ENSEMBLE DES 2 SPECTACLES 10 €/pers. de plus de 16 ans.

Possibilité de restauration sur place auprès d’un food-truck sénégalais » La cuisine de Mame », réservation obligatoire auprès de la Médiathèque de Canisy.

Eglise de Saint-Samson de Bonfossé (Bourgvallées) rue de la Libération Salle multisports de Saint-Samson de Bonfossé (Bourgvallées): le bourg. .

Saint-Samson de Bonfossé Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 3 33 05 19 86 mediathequecanisy@orange.fr

