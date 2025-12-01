FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE LOUBENS-LAURAGAIS SALLE DES FÊTES Loubens-Lauragais

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE LOUBENS-LAURAGAIS

SALLE DES FÊTES Grand rue Loubens-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19 01:30:00

12eme édition festival du court-métrage de Loubens-Lauragais

Nous vous donnons rendez-vous pour la 12ème édition du festival du court-métrage de Loubens-Lauragais les vendredi 19 et samedi 20 décembre 2025 avec comme toujours des projections pour tous, du rire, de l’émotion, à manger, à boire, de la chaleur humaine, mais aussi pour notre plus grand bonheur Chanson Soudaine qui fera son cinéma le 19 avec ses impros musicales sur vos textes!

Réservez votre weekend et venez lancer les fêtes de fin d’année avec nous !

Au programme

– Vendredi 19 décembre 2025

2Ih00 Projection tout public Chanson soudaine fait son Cinéma . Impro musicale interactive Salle des fetes

23h30 Nuit adultes

– Samedi 20 décembre 2025

I0h00 Projection Enfants • Médiathèque

16h00 Projection tout public • salle des fétes

21h00 Soirée de Gala. Élection du Loup d’Or .• Salle des fêtes

Lieu Salle des fêtes et Médiathèque de Loubens-Lauragais

Tarifs Entrée libre participation libre mais nécessaire

Organisé par le comité des fêtes de Loubens-Lauragais. Infos 06 80 18 91 76 .

English :

12th Loubens-Lauragais short film festival

