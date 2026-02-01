Festival du court métrage du Mesnil-le-Roi Centre Georges Brassens Le Mesnil-le-Roi
Centre Georges Brassens 100 Rue Jules Rein Le Mesnil-le-Roi Yvelines
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-21 22:30:00
2026-02-20
Plongez dans l’univers captivant du cinéma avec la première édition du Festival de Court-Métrage Mesnil, le roi du court métrage .
Centre Georges Brassens 100 Rue Jules Rein Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr
English :
Immerse yourself in the captivating world of cinema with the first edition of the Mesnil, le roi du court métrage short film festival.
L’événement Festival du court métrage du Mesnil-le-Roi Le Mesnil-le-Roi a été mis à jour le 2026-02-10 par Conseil Départemental des Yvelines