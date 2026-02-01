Festival du court métrage du Mesnil-le-Roi Centre Georges Brassens Le Mesnil-le-Roi

Festival du court métrage du Mesnil-le-Roi

Centre Georges Brassens 100 Rue Jules Rein Le Mesnil-le-Roi Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Plongez dans l’univers captivant du cinéma avec la première édition du Festival de Court-Métrage Mesnil, le roi du court métrage .

.

Centre Georges Brassens 100 Rue Jules Rein Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the captivating world of cinema with the first edition of the Mesnil, le roi du court métrage short film festival.

L’événement Festival du court métrage du Mesnil-le-Roi Le Mesnil-le-Roi a été mis à jour le 2026-02-10 par Conseil Départemental des Yvelines