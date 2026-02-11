Festival du Court Métrage IA L’avant-Scène Laval

Festival du Court Métrage IA

L'avant-Scène 29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

2026-03-07

Découvrez des courts métrages réalisés par intelligence artificielle et qui interrogent la place de cette technologie dans la création audiovisuelle.

Les projections sont accompagnées de rencontres avec des réalisateurs.

L’intelligence artificielle s’invite sur les plateaux de tournage et dans les salles de cinéma. Elle devient un outil de création, d’expérimentation et d’innovation. De l’écriture de scénario à la génération d’images, en passant par le montage assisté, les outils technologiques offrent de nouvelles possibilités aux créateurs et interrogent nos manières de concevoir et de consommer des œuvres.

Dans ce contexte, Laval Mayenne Technopole lance, du 7 au 9 mars 2026, le Festival du Court Métrage IA. Une occasion unique de découvrir l’impact de l’IA dans la création audiovisuelle, tout en questionnant son rôle dans l’art et le cinéma.

Pendant trois jours, le public est invité à découvrir des courts métrages qui interrogent la place de l’intelligence artificielle dans la création audiovisuelle.

Les projections sont accompagnées de rencontres avec des réalisateurs et réalisatrices, ainsi que de temps d’échange autour des enjeux artistiques, créatifs et éthiques liés à l’usage de l’IA. Le festival se clôturera par une soirée de remise des prix.

Gratuit et accessible à tous, cet événement propose une approche culturelle et grand public de l’intelligence artificielle, à la croisée du cinéma et des nouvelles technologies.

Le Festival du Court Métrage IA est co-organisé par Laval Mayenne Technopole et l’Avant-Scène, avec le concours d’Atmosphères 53 et du Département de la Mayenne.

Laval Mayenne Technopole est soutenue par Laval Agglomération et la Région Pays de la Loire. .

L’avant-Scène 29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 75 00 laura.nugre@laval-technopole.fr

Discover short films made using artificial intelligence, which question the place of this technology in audiovisual creation.

Screenings are accompanied by meetings with the directors.

