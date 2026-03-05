FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE Saint-Martin-de-Boubaux

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Salle polyvalente Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Venez nombreux au festival du court métrage avec Cluster Diffusion ! Projections à la salle polyvalente, toute la journée. Repas et goûter proposées à l’Essentiel.

Salle polyvalente Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

English :

Come one, come all to the short film festival with Cluster Diffusion! Screenings at the Salle polyvalente, all day long. Meals and snacks available at l’Essentiel.

