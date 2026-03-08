Festival du Dessin de Presse et de la Caricature Léguillac-de-l’Auche

Festival du Dessin de Presse et de la Caricature

Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche Dordogne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

L’Auche à Moëlle, 6ème édition, salle des fêtes

Au programme dédicaces, expos de dessins d’actu, caricatures et humour, animations, concours…

Tombola. Buvette sur place.

Sam 28/03

– 14h ouverture du festival

– 15h30 atelier dessin de presse pour les enfants

– 17h battle de caricatures.

– 18h30 apéritif

– 20h repas (entrée-plat-dessert, végétarien ou non, sur réservation 06 42 53 16 71).

– 21h concert gratuit Les cousins d’Aldo (reprises Swing)

Dim 29/03

– 10h ouverture des portes

– 12h repas (entrée-plat-dessert, végétarien ou non, sur réservation 06 42 53 16 71).

– 14h reprise des dédicaces

– 16h remise des prix de la tombola, du concours enfants et des dessinateurs

– 18h30 clôture du festival

Entrée libre.

Fa Si l’Auche 06 42 53 16 71 .

Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 53 16 71

English : Festival du Dessin de Presse et de la Caricature

L’Auche à Moëlle, 5th edition: La grande Malbouffe , village hall

Sat 28/03: 2pm-10.30pm

Sun 29/03: 10am-6.30pm

On the program: book signings, exhibitions of news cartoons, caricatures and humor, entertainment, contests…

Tombola. Refreshments on site.

Free admission

Fa Si l?Auche 06 42 53 16 71

