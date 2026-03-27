Festival du Dessin Lecture musicale Les frères Philippe Philippe Katerine et Philippe Eveno Théâtre d’Arles Arles

Festival du Dessin Lecture musicale Les frères Philippe Philippe Katerine et Philippe Eveno Théâtre d’Arles Arles vendredi 15 mai 2026.

Festival du Dessin Lecture musicale Les frères Philippe Philippe Katerine et Philippe Eveno

Vendredi 15 mai 2026 de 21h à 22h. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Philippe Katerine et le guitariste Philippe Eveno nous embarquent pour une soirée exceptionnelle !
Philippe Katerine et le guitariste Philippe Eveno nous embarquent pour une soirée exceptionnelle en deux temps une conférence philosophique sur l’amour et la mort, suivie d’un concert à la fois émouvant et humoristique.

Réservation sur le site de la billetterie du Festival du Dessin.   .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Philippe Katerine and guitarist Philippe Eveno are set to treat us to an exceptional evening !

L’événement Festival du Dessin Lecture musicale Les frères Philippe Philippe Katerine et Philippe Eveno Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles

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