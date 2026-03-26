Festival du Dessin Table ronde Des dessins en héritage. Chance ou malédiction ? Théâtre d’Arles Arles

Festival du Dessin Table ronde Des dessins en héritage. Chance ou malédiction ?

Dimanche 19 avril 2026 de 15h à 16h. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Modération par Stéphane Corréard (critique d’art, journaliste et galeriste), avec Frédéric Pajak (directeur artistique du Festival du Dessin) et Catherine Ringer (autrice, compositrice et interprète, fille de l’artiste Sam Ringer).

Au Théâtre d’Arles, Stéphane Corréard (critique d’art, journaliste et galeriste) anime une discussion réunissant Frédéric Pajak (directeur artistique du Festival du Dessin) et Catherine Ringer (autrice, compositrice et interprète, fille de l’artiste Sam Ringer).

Ensemble, ils interrogent la notion d’héritage artistique, entre transmission, inspiration et poids de la filiation. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Moderated by Stéphane Corréard (art critic, journalist and gallery owner), with Frédéric Pajak (artistic director of the Festival du Dessin) and Catherine Ringer (author, composer and singer-songwriter, daughter of the artist Sam Ringer).

L’événement Festival du Dessin Table ronde Des dessins en héritage. Chance ou malédiction ? Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles