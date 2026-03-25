Festival du Dessin Table ronde Du trait au mouvement quand le dessin s’anime

Mardi 21 avril 2026 de 18h à 19h30. 16 rue des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 19:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Modération par Marc Rius (cofondateur de TNZPV Productions), avec Shiraz Bazin-Moussi, Olivier Bonhomme (illustrateur et directeur artistique), Lorenzo Mattotti (artiste, illustrateur et auteur de bande dessinée) et Noémie Pette (École MOPA).

Modération par Marc Rius (cofondateur de TNZPV Productions), avec Shiraz Bazin-Moussi, Olivier Bonhomme (illustrateur et directeur artistique), Lorenzo Mattotti (artiste, illustrateur et auteur de bande dessinée) et Noémie Pette (École MOPA).



En partenariat avec Arles Créative, MoPa et TNZPV. .

16 rue des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Moderated by Marc Rius (co-founder of TNZPV Productions), with Shiraz Bazin-Moussi, Olivier Bonhomme (illustrator and art director), Lorenzo Mattotti (artist, illustrator and comic book author) and Noémie Pette (MOPA School).

L’événement Festival du Dessin Table ronde Du trait au mouvement quand le dessin s’anime Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles