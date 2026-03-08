Festival du Dessin Table ronde Les dessinateurs italiens, à l’avant-garde du dessin contemporain ? Théâtre d’Arles Arles

Festival du Dessin Table ronde Les dessinateurs italiens, à l’avant-garde du dessin contemporain ?

Samedi 18 avril 2026 de 16h à 17h. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Modération par Riccardo Venturi, avec Chiara Gaggiotti,

Lorenzo Mattotti et Irina Zucca Alessandrelli.

Le Théâtre d’Arles accueille une table ronde consacrée à une question stimulante les dessinateurs italiens sont-ils à l’avant-garde du dessin contemporain ?



Animée par Riccardo Venturi, cette rencontre réunira des figures majeures de la scène artistique italienne, Chiara Gaggiotti, Lorenzo Mattotti et Irina Zucca Alessandrelli, pour un échange riche autour des pratiques, des influences et des évolutions du dessin aujourd’hui.



Organisé par le Festival du Dessin, cet événement ouvert à toutes et tous promet d’éclairer les dynamiques actuelles du dessin contemporain à travers le prisme de la création italienne. Entrée libre. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Moderated by Riccardo Venturi, with Chiara Gaggiotti,

Lorenzo Mattotti and Irina Zucca Alessandrelli.

L’événement Festival du Dessin Table ronde Les dessinateurs italiens, à l’avant-garde du dessin contemporain ? Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles