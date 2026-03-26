Festival du Dessin Table ronde & signature de livres Voyages dessinés. La collection Louis Vuitton Travel Book Arles
Festival du Dessin Table ronde & signature de livres Voyages dessinés. La collection Louis Vuitton Travel Book Arles dimanche 19 avril 2026.
Festival du Dessin Table ronde & signature de livres Voyages dessinés. La collection Louis Vuitton Travel Book
Dimanche 19 avril 2026 de 11h à 13h. Croisière 65 boulevard Émile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Modération par Carole Saturno, avec les artistes Gabriella Giandelli, Miles Hyman, Lorenzo Mattotti, et Miroslav Sekulić-Struja.
Modération par Carole Saturno, avec les artistes Gabriella Giandelli, Miles Hyman, Lorenzo Mattotti, et Miroslav Sekulić-Struja.
La table ronde sera suivie d’une signature des Travel Book de chaque artiste.
Événement en partenariat avec les éditions Louis Vuitton. .
Croisière 65 boulevard Émile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Moderated by Carole Saturno, with artists Gabriella Giandelli, Miles Hyman, Lorenzo Mattotti, and Miroslav Sekulić-Struja.
L’événement Festival du Dessin Table ronde & signature de livres Voyages dessinés. La collection Louis Vuitton Travel Book Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles
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