Festival du Dessin Table ronde & signature de livres Voyages dessinés. La collection Louis Vuitton Travel Book

Dimanche 19 avril 2026 de 11h à 13h. Croisière 65 boulevard Émile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Modération par Carole Saturno, avec les artistes Gabriella Giandelli, Miles Hyman, Lorenzo Mattotti, et Miroslav Sekulić-Struja.

Modération par Carole Saturno, avec les artistes Gabriella Giandelli, Miles Hyman, Lorenzo Mattotti, et Miroslav Sekulić-Struja.

La table ronde sera suivie d’une signature des Travel Book de chaque artiste.

Événement en partenariat avec les éditions Louis Vuitton. .

Croisière 65 boulevard Émile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Moderated by Carole Saturno, with artists Gabriella Giandelli, Miles Hyman, Lorenzo Mattotti, and Miroslav Sekulić-Struja.

L’événement Festival du Dessin Table ronde & signature de livres Voyages dessinés. La collection Louis Vuitton Travel Book Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles