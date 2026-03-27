Festival du Dessin Vernissage Les enfants d’Arles exposent Place Félix Rey Arles
Festival du Dessin Vernissage Les enfants d’Arles exposent Place Félix Rey Arles mardi 28 avril 2026.
Festival du Dessin Vernissage Les enfants d’Arles exposent
Mardi 28 avril 2026 de 14h30 à 18h. Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 18:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Vernissage des ateliers pédagogiques du Festival du Dessin.
Avec le soutien de la Ville d’Arles, la grande aventure des ateliers pédagogiques du Festival du Dessin continue. Dix classes d’écoles primaires arlésiennes, du CP au CM2, réaliseront dessins, gravures, collages et bien d’autres choses encore.
Le public pourra en admirer le résultat à l’espace Van Gogh du 28 avril au 17 mai 2026.
Vernissage avec les écoles de 14:30 à 16:00, puis ouverture au public jusqu’à 18:00. .
Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Launch of the educational workshops at the Festival du Dessin.
L’événement Festival du Dessin Vernissage Les enfants d’Arles exposent Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles
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