Festival du documentaire best of doc 2026 Cinéma Le Sélect Granville mercredi 4 mars 2026.
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2026-03-04 18:00:00
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-17
Le festival Best of doc revient cette année pour découvrir ou redécouvrir les documentaires qui ont marqué l’année 2025.
Séances en VOSTFR
LE CINQUIÈME PLAN DE LA JETÉE
Mercredi 4 mars à 14h00
De Dominique Cabrera
IMAGO
Jeudi 12 mars à 16h00 et mardi 17 mars à 10h45
De Déni Oumar Pitsaev
SOUNDTRACK TO A COUP D’ÉTAT
Lundi 16 mars à 18h00
Par Johan Grimonprez, Pirouz Nemati .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27
English : Festival du documentaire best of doc 2026
