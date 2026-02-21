Festival du documentaire best of doc 2026 Cinéma Le Sélect Granville

Festival du documentaire best of doc 2026

Le festival Best of doc revient cette année pour découvrir ou redécouvrir les documentaires qui ont marqué l’année 2025.

Séances en VOSTFR

LE CINQUIÈME PLAN DE LA JETÉE

Mercredi 4 mars à 14h00

De Dominique Cabrera

IMAGO

Jeudi 12 mars à 16h00 et mardi 17 mars à 10h45

De Déni Oumar Pitsaev

SOUNDTRACK TO A COUP D’ÉTAT

Lundi 16 mars à 18h00

Par Johan Grimonprez, Pirouz Nemati .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27

English : Festival du documentaire best of doc 2026

