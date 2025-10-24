Festival du film alimenTerre à la vie à la terre Cameroun Dieuze

Festival du film alimenTerre à la vie à la terre Cameroun

26 RUE BERNARD DUFORT Dieuze Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 20:30:00

Comme depuis plusieurs années, l’Inventerre se fait le relais dans le Saulnois du festival Alimenterre festival qui permet de comprendre le lien entre production et consommation.

Un magnifique film sur l’investissement des femmes camerounaises pour produire des aliments sains et protéger la mangrove.Tout public

26 RUE BERNARD DUFORT Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

English :

As in previous years, Inventerre is relaying the Alimenterre festival in the Saulnois region a festival that helps people understand the link between production and consumption.

A magnificent film on the efforts of Cameroonian women to produce healthy food and protect the mangrove swamp.

German :

Wie seit mehreren Jahren vermittelt das Inventerre im Saulnois das Festival Alimenterre ein Festival, das den Zusammenhang zwischen Produktion und Konsum verdeutlicht.

Ein wunderbarer Film über die Investition kamerunischer Frauen in die Produktion gesunder Lebensmittel und den Schutz der Mangrovenwälder.

Italiano :

Come ormai da diversi anni, Inventerre trasmette il festival Alimenterre nella regione di Saulnois, un festival che aiuta a comprendere il legame tra produzione e consumo.

Un magnifico film sugli sforzi delle donne camerunesi per produrre cibo sano e proteggere le mangrovie.

Espanol :

Como desde hace varios años, Inventerre retransmite en la región de Saulnois el festival Alimenterre, un festival que ayuda a comprender el vínculo entre producción y consumo.

Una magnífica película sobre los esfuerzos de las mujeres camerunesas para producir alimentos sanos y proteger los manglares.

