Festival du film arabe de Fameck délocalisation à Blénod Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson vendredi 10 octobre 2025.

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Festival du film arabe

Du 2 au 12 octobre 2025, la ville de Fameck (Moselle) accueille la 36è édition du Festival du Film Arabe un rendez-vous majeur pour les cinémas du monde arabe en France. Cette année, le Liban est à l’honneur, avec une programmation mettant en lumière la richesse, la créativité et la résilience de ses cinéastes.

Blénod vous propose de délocaliser ce voyage cinématographique unique, entre émotions, réflexion et découverte, avec au programme

– 19h accueil du public avec spécialités orientales et du thé à la menthe offerts par la Ville

– 20h concert par l’orchestre Taha ALAMI

– 21h projection du film Le Gâteau du président en avant première (Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, boulverse son quotidien.)Tout public

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15

English :

Arab Film Festival

From October 2 to 12, 2025, the town of Fameck (Moselle) hosts the 36th edition of the Arab Film Festival: a major event for Arab cinema in France. This year, the spotlight is on Lebanon, with a program highlighting the richness, creativity and resilience of its filmmakers.

Blénod invites you to join us on this unique cinematic journey of emotion, reflection and discovery, with the following program:

– 7pm: public welcome with oriental specialities and mint tea offered by the town

– 8pm: concert by the Taha ALAMI orchestra

– 9pm: Preview of the film The President’s Cake (In Saddam Hussein’s Iraq, 9-year-old Lamia is given the difficult task of baking a cake to celebrate the President’s birthday. Her quest for ingredients, accompanied by her friend Saeed, turns her daily life upside down)

German :

Arabisches Filmfestival

Vom 2. bis 12. Oktober 2025 findet in Fameck (Moselle) die 36. Ausgabe des Festival du Film Arabe statt: ein wichtiger Termin für das Kino der arabischen Welt in Frankreich. In diesem Jahr steht der Libanon im Mittelpunkt, mit einem Programm, das den Reichtum, die Kreativität und die Widerstandsfähigkeit seiner Filmemacher beleuchtet.

Blénod schlägt Ihnen vor, diese einzigartige filmische Reise zwischen Emotionen, Reflexion und Entdeckung auszulagern, mit dem Programm

– 19 Uhr: Empfang des Publikums mit orientalischen Spezialitäten und Pfefferminztee, die von der Stadt angeboten werden

– 20 Uhr: Konzert mit dem Orchester Taha ALAMI

– 21 Uhr: Vorpremiere des Films Le Gâteau du président (Im Irak unter Saddam Hussein wird der neunjährigen Lamia die schwere Aufgabe übertragen, eine Torte für den Geburtstag des Präsidenten zu backen. Ihre Suche nach Zutaten, bei der sie von ihrem Freund Saeed begleitet wird, verändert ihren Alltag)

Italiano :

Festival del cinema arabo

Dal 2 al 12 ottobre 2025, la città di Fameck (Mosella) ospiterà il 36° Festival del Cinema Arabo: un evento importante per il cinema del mondo arabo in Francia. Quest’anno i riflettori sono puntati sul Libano, con un programma che mette in luce la ricchezza, la creatività e la resilienza dei suoi cineasti.

Blénod vi invita ad unirvi a noi in questo viaggio cinematografico unico di emozioni, riflessioni e scoperte, con il seguente programma:

– ore 19.00: accoglienza del pubblico con specialità orientali e tè alla menta offerti dal Comune

– ore 20.00: concerto dell’orchestra Taha ALAMI

– ore 21.00: anteprima del film La torta del Presidente (Nell’Iraq di Saddam Hussein, Lamia, 9 anni, riceve il difficile compito di preparare una torta per festeggiare il compleanno del Presidente. La ricerca degli ingredienti, accompagnata dall’amico Saeed, stravolge la sua vita quotidiana)

Espanol :

Festival de Cine Árabe

Del 2 al 12 de octubre de 2025, la ciudad de Fameck (Mosela) acogerá la 36ª edición del Festival de Cine Árabe: una gran cita con el cine del mundo árabe en Francia. Este año, la atención se centra en el Líbano, con un programa que pone de relieve la riqueza, la creatividad y la resistencia de sus cineastas.

Blénod le invita a unirse a nosotros en este viaje cinematográfico único de emoción, reflexión y descubrimiento, con el siguiente programa:

– 19.00 h: bienvenida del público con especialidades orientales y té a la menta ofrecido por el Ayuntamiento

– 20:00 h: concierto de la orquesta Taha ALAMI

– 21.00 h: preestreno de la película La tarta del Presidente (En el Iraq de Sadam Husein, Lamia, una niña de 9 años, recibe la difícil misión de preparar una tarta para celebrar el cumpleaños del Presidente. Su búsqueda de ingredientes, acompañada por su amigo Saeed, pone patas arriba su vida cotidiana)

