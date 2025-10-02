Festival du film arabe Cité sociale de Fameck Fameck

Festival du film arabe Cité sociale de Fameck Fameck jeudi 2 octobre 2025.

Festival du film arabe

Cité sociale de Fameck 2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-02

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-02

La ville de Fameck (Moselle) accueille la 36e édition du Festival du Film Arabe un rendez-vous majeur pour les cinémas du monde arabe en France. Cette année, le Liban est à l’honneur, avec une programmation mettant en lumière la richesse, la créativité et la résilience de ses cinéastes. Dans un contexte national difficile, marqué par des crises successives, le cinéma libanais continue de s’affirmer comme un espace d’expression libre, entre poésie, mémoire et engagement.

Plus de 15 films fictions, documentaires et animations seront présentés, avec une rétrospective et des nouveautés de la création libanaise. Les projections seront accompagnées de rencontres avec les réalisateurs, favorisant l’échange et le dialogue.

Le festival proposera également une quarantaine de films issus de l’ensemble du monde arabe, répartis entre compétitions, projections spéciales et animations. Des jurys composés de professionnels du monde culturel décerneront plusieurs prix, dont un prix du public. Des événements parallèles (tables rondes, ateliers, séances jeune public…) viendront compléter cette immersion dans les cinémas arabes contemporains.

Un voyage cinématographique unique, entre émotions, réflexion et découverte.

Programme complet sur le site internet.Tout public

6 .

Cité sociale de Fameck 2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 58 10 24 citesocialefameck@wanadoo.fr

English :

The town of Fameck (Moselle) hosts the 36th edition of the Arab Film Festival a major event for Arab cinema in France. This year, Lebanon is in the spotlight, with a program highlighting the richness, creativity and resilience of its filmmakers. In a difficult national context, marked by successive crises, Lebanese cinema continues to assert itself as a space of free expression, between poetry, memory and commitment.

More than 15 films fiction, documentary and animation will be presented, with a retrospective and new releases from the Lebanese creative scene. The screenings will be accompanied by meetings with the directors, encouraging exchange and dialogue.

The festival will also feature some 40 films from all over the Arab world, divided between competitions, special screenings and animations. Juries made up of cultural professionals will award several prizes, including an Audience Award. Parallel events (round tables, workshops, screenings for young audiences, etc.) will complete this immersion in contemporary Arab cinema.

A unique cinematic journey of emotion, reflection and discovery.

Full program on the website.

German :

Die Stadt Fameck (Moselle) ist Gastgeberin der 36. Ausgabe des Festival du Film Arabe ? ein wichtiger Termin für die Kinos der arabischen Welt in Frankreich. In diesem Jahr steht der Libanon im Mittelpunkt, mit einem Programm, das den Reichtum, die Kreativität und die Widerstandsfähigkeit seiner Filmemacher beleuchtet. In einem schwierigen nationalen Kontext, der von aufeinanderfolgenden Krisen geprägt ist, behauptet sich das libanesische Kino weiterhin als ein Raum des freien Ausdrucks zwischen Poesie, Erinnerung und Engagement.

Mehr als 15 Filme Spielfilme, Dokumentarfilme und Animationen werden gezeigt, mit einer Retrospektive und Neuheiten des libanesischen Filmschaffens. Die Vorführungen werden von Treffen mit den Regisseuren begleitet, die den Austausch und den Dialog fördern.

Das Festival wird außerdem rund 40 Filme aus der gesamten arabischen Welt zeigen, die in Wettbewerbe, Sondervorführungen und Animationen unterteilt sind. Jurys, die sich aus Kulturschaffenden zusammensetzen, werden mehrere Preise vergeben, darunter einen Publikumspreis. Parallelveranstaltungen (Podiumsdiskussionen, Workshops, Vorführungen für ein junges Publikum usw.) runden das Eintauchen in das zeitgenössische arabische Kino ab.

Eine einzigartige Filmreise zwischen Emotionen, Reflexion und Entdeckung.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Website.

Italiano :

La città di Fameck (Mosella) ospita la 36a edizione del Festival del Cinema Arabo, un importante evento per il cinema del mondo arabo in Francia. Quest’anno l’attenzione è rivolta al Libano, con un programma che mette in luce la ricchezza, la creatività e la resilienza dei suoi cineasti. In un contesto nazionale difficile, segnato da crisi successive, il cinema libanese continua ad affermarsi come spazio di libera espressione, tra poesia, memoria e impegno.

Saranno proiettati più di 15 film fiction, documentari e animazione tra cui una retrospettiva e nuove uscite dell’industria cinematografica libanese. Le proiezioni saranno accompagnate da incontri con i registi, per favorire lo scambio e il dialogo.

Il festival presenterà anche una quarantina di film provenienti da tutto il mondo arabo, suddivisi tra concorsi, proiezioni speciali ed eventi. Giurie composte da professionisti del mondo culturale assegneranno diversi premi, tra cui un premio del pubblico. Eventi paralleli (tavole rotonde, workshop, proiezioni per il pubblico giovane, ecc.) completeranno questa immersione nel cinema arabo contemporaneo.

Un viaggio cinematografico unico, fatto di emozioni, riflessioni e scoperte.

Programma completo sul sito web.

Espanol :

La ciudad de Fameck (Mosela) acoge la 36ª edición del Festival de Cine Árabe, gran cita del cine del mundo árabe en Francia. Este año, la atención se centra en Líbano, con un programa que pone de relieve la riqueza, la creatividad y la resistencia de sus cineastas. En un contexto nacional difícil, marcado por crisis sucesivas, el cine libanés sigue afirmándose como un espacio de expresión libre, entre poesía, memoria y compromiso.

Se proyectarán más de 15 películas -de ficción, documentales y animación-, incluyendo una retrospectiva y nuevos estrenos de la industria cinematográfica libanesa. Las proyecciones irán acompañadas de encuentros con los directores, fomentando el intercambio y el diálogo.

En el festival también se proyectarán unas cuarenta películas de todo el mundo árabe, repartidas entre competiciones, proyecciones especiales y eventos. Jurados compuestos por profesionales del mundo de la cultura concederán varios premios, entre ellos uno del público. Eventos paralelos (mesas redondas, talleres, proyecciones para el público joven, etc.) completarán esta inmersión en el cine árabe contemporáneo.

Un viaje cinematográfico único de emoción, reflexión y descubrimiento.

Programa completo en el sitio web.

L’événement Festival du film arabe Fameck a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME