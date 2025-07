FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE

L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Le Festival du Film Britannique de Montesquieu-Volvestre aura lieu cette année les 15, 16 et 17 Août 2025.

Venez participer à la 27ème édition du Festival du Film Britannique à Montesquieu-Volvestre ! 7 .

L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie festivalfilmbritannique31310@gmail.com

English :

This year’s Montesquieu-Volvestre British Film Festival will take place on August 15, 16 and 17, 2025.

German :

Das Festival des britischen Films in Montesquieu-Volvestre findet in diesem Jahr am 15., 16. und 17. August 2025 statt.

Italiano :

Quest’anno il Montesquieu-Volvestre British Film Festival si terrà il 15, 16 e 17 agosto 2025.

Espanol :

Este año, el Festival de Cine Británico Montesquieu-Volvestre se celebrará los días 15, 16 y 17 de agosto de 2025.

