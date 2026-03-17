Festival du Film Coréen – NantCo Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 –

Gratuit : non Tout public, Jeune Public

du 17 au 25 mars 2026, la 5e édition de NANTCO, Festival du Film Coréen propose, avec 7 films, une plongée dans les rapports humains au sein de la société coréenne. Les secrets de différente(s) nature(s) et le genre thriller sont autant de fils invisibles qui relient ces 7 fictions pour lesquelles nous avons souhaité créer notre premier prix du public le « Tigre coréen ». « A Short Love Affair », « The World of Love », « Hiver à Sokcho » et « A Normal Family » sont autant d’histoires singulières de relations amoureuses ou familiales, de secrets et de rivalités sur toile de fond sociale. « The Ugly » et « Fantasmes » explorent des recoins plus sombres de l’âme humaine. Le dernier film de la sélection, « Mademoiselle », est œuvre totale et majeure de Park Chan-wook, film duquel il émerge, au final, le thème de l’amour des femmes et leur libre-arbitre. Par ailleurs, une programmation dédiée à la jeunesse complète cette édition. Des films d’animation repoussent les limites de l’imagination et offrent du plaisir aux spectateurs de tous âges. Un nouveau ciné-concert créé par la compositrice E’Joung-Ju dans lequel les récits et le graphisme épuré du jeune cinéaste Jonghoon LEE sont magnifiés par la musique d’E’Joung-Ju et Simon Mary. Le Festival du Film NANTCO aspire à être plus qu’une simple projection de films ; il se veut un espace d’échange, de partage et d’inspiration nouvelle à travers le cinéma. Nous espérons que vous vivrez tous une expérience cinématographique inoubliable ! Les lieux du festival :- à Nantes : le Cinématographe et le cinéma Bonne-Garde- à Rezé : le cinéma St-Paul- à Bouguenais : le Beaulieu Programme complet sur printempscoreen.com/nos-festivals/nantco/

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000



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