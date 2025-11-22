Festival du film court 2025 Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement

Festival du film court 2025

Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h15. Espace Culturel Busserine 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Festival de court métrages

Pour cette troisième édition, le festival du film court, organisé par la Mairie 13/14 en partenariat avec STACS, fait un focus sur le travail effectué par CinéZooms, en accueillant une large sélection d’œuvres réalisées par de jeunes cinéastes et vidéastes portés par l’association. .

Espace Culturel Busserine 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com

