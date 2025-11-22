Festival du film court 2025 Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement
Festival du film court 2025 Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement samedi 22 novembre 2025.
Festival du film court 2025
Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h15. Espace Culturel Busserine 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 21:15:00
Date(s) :
2025-11-22
Festival de court métrages
Pour cette troisième édition, le festival du film court, organisé par la Mairie 13/14 en partenariat avec STACS, fait un focus sur le travail effectué par CinéZooms, en accueillant une large sélection d’œuvres réalisées par de jeunes cinéastes et vidéastes portés par l’association. .
Espace Culturel Busserine 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com
English :
Short Film Festival
German :
Kurzfilmfestival
Italiano :
Festival del cortometraggio
Espanol :
Festival de cortometrajes
L’événement Festival du film court 2025 Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille