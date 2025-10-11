Festival du film court de Vaclav ! Bibliothèque Vaclav Havel Paris

Festival du film court de Vaclav ! Bibliothèque Vaclav Havel Paris samedi 11 octobre 2025.

Le thème de cette édition est libre, toutefois les films devront être tout public. Nous nous réservons le droit de refuser un film qui ne respecterait pas cette condition.

La participation est gratuite et ouverte à toutes et tous à partir de 10 ans en remplissant le formulaire de droit de diffusion ci-dessous (avec l’autorisation parentale pour les mineurs).

La durée ne devra pas excéder 10 minutes, générique compris.

Format demandé AVI ou MP4 par mail ou lien drive.

Les dates d’envoi sont du 1 juillet au 1 septembre 2025 par mail à cette adresse uniquement :

festivalfilmscourtsvaclav@gmail.com

! En objet du mail mettre le titre du film, dans le corps du mail : nom, prénom, âge, titre du film, genre, durée et l’autorisation de droit de diffusion ci-dessous avec accord d’un parent out tuteur légale pour les mineurs.

Le festival aura lieu le samedi 11 octobre 2025 en présence des équipes des films sélectionnés.

Il n’y aura pas de classement ou de prix, seulement le plaisir de présenter son film à tout le monde !

Autorisation de diffusion sur le blog de la bib! https://bibvaclavhavel.wordpress.com/

La bibliothèque Vaclav Havel organise son premier Festival du film court !

Le samedi 11 octobre 2025

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

festivalfilmscourtsvaclav@gmail.com https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel?locale=fr_FR