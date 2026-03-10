Festival du film court en Ille-et-Vilaine Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 12 mars, 20h30 Gratuit ou 2€ maximum

Pour sa 35ᵉ édition, le Festival du film court en Ille-et-Vilaine, organisé par CinéMA35, revient dans les salles de cinéma d’Ille-et-Vilaine avec 6 courts-métrages francophones sélectionnés parmi près de 700 films reçus.

Ces 6 courts-métrages en compétition offrent une sélection éclectique qui sera soumise aux votes du public le jeudi 12 mars 2026 dans les salles de cinéma participantes afin de décerner le Prix du Public.

contact@cinema35.fr

Cinéma Le Sévigné 14 rue du Muguet, Cesson-Sévigné, 35 Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



