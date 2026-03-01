Festival du film court en Ille-et-Vilaine Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Festival du film court en Ille-et-Vilaine

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Festival du film court en Ille-et-Vilaine (anciennement Compétition de courts-métrages francophones), organisé par CinéMA35, revient dans les salles de cinéma d’Ille-et-Vilaine avec 6 courts-métrages francophones sélectionnés parmi près de 700 films reçus.

Ces 6 courts-métrages en compétition offrent une sélection éclectique qui sera soumise aux votes du public le jeudi 12 mars 2026 dans les salles de cinéma participantes afin de décerner le Prix du Public. .

