Une huître à l’Assoce Tomate !

Diffusion des mini-films au SEW et au Tempo, le samedi 24 mai à partir de 20h15 !

Gratuit Au Bar du SEW

ll y a du nouveau du côté du Festival du Film Court Mais Bref! Les joyeux drilles de l’Assoce Tomate préparent la 25ème édition de leur fameux grand festival amateur qui aura lieu le samedi 24 mai prochain, (oui, oui ! en même temps que le Festival de Cannes). D’ailleurs le président de cette édition 2025 a déjà été choisi. Il s’agit de Manuel Guillot qui a crevé l’écran dernièrement au côté de Léa Seydoux, Raphael Quenard, Vincent Lindon et Louis Garel dans Deuxième Acte de l’intrépide Quentin Dupieux. Manuel Guillot a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, sa fierté d’avoir été choisi pour présider le festival morlaisien . Il espère que les amateurs du coin vont réaliser de vrais petites pépites, drôles, poétiques, décalés et géniales. La seule règle, faire court! (moins de 5 minutes). L’acteur a même eu le droit de choisir un thème pour inspirer les participants. Il a choisi l’Huître! Et quand on lui demande Et pourquoi l’huître ? . Manuel Guilllot répond Et pourquoi pas l’huitre ? Et en plus, j’adore ça ! . Et pour brouiller encore un peu plus les pistes, les drôles de l’Assoce Tomate ont ajouté un deuxième thème Le Biopic. Ben… pourquoi pas le Biopic ? Et en plus j’adore ça ! ajoute la Calasssse, l’impétueux co-président des tomates.

Cette année, il y a donc deux thèmes que les réalisateurs amateurs ne sont même pas obligés de suivre et mettre en image. Les films qui ne sont pas dans les thèmes seront également retenus à condition d’être bien réalisés. Alors amusez-vous à faire des films que l’on ne voit pas ailleurs et envoyez-les à lassocetomate@yahoo.fr avant le 17 mai prochain.

Autre nouveauté importante! L’Assoce Tomate a été contactée par Benedict et Annyvonne Donnelly il y a quelques semaines. Ils aiment le ton humoristique et décalé de l’Assoce Tomate et avec leur association l’APAJ, crée pour apporter un soutien aux jeunes auteurs, ils souhaitent aider la création de courts-métrages à la sauce morlaisienne. Benedict et Annyvonne viendront compléter le Jury et choisiront 4 équipes parmi toutes celles qui tenteront de gagner la caméra d’or le 24 mai. Les 4 équipes sélectionnées seront invitées participer à un Kino que l’Assoce Tomate organisera plus tard dans l’année, toujours à Morlaix. Le Kino est un rassemblement de férus de cinéma et de tournage qui se réunissent sur un temps court (un ou deux jours) pour tourner de petits courts-métrages dans un esprit festif, sans esprit de compétition. La devise du Kino est Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. .

