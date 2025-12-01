Festival du Film d’Amour Place Marcel Moyse Saint-Amour
Festival du Film d'Amour Place Marcel Moyse Saint-Amour lundi 2 février 2026.
Festival du Film d’Amour
Place Marcel Moyse La Chevalerie Saint-Amour Jura
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-15
2026-02-02
Rendez-vous à la 26e édition du Festival du Film d’Amour de Saint-Amour !
Programmation jeune public du 2 au 6 février après-midi
Programmation tout public du 6 février au soir au 15 février
29 films d’auteur issus de 16 pays producteurs ou coproducteurs
Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, Équateur, France, Hongrie, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mexique, Norvège, Ouzbékistan, Suisse, Taïwan. .
contact@festivaldufilmdamour.fr
