Festival du Film d’Amour Place Marcel Moyse Saint-Amour

Festival du Film d’Amour

Place Marcel Moyse La Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-02

Rendez-vous à la 26e édition du Festival du Film d’Amour de Saint-Amour !

Programmation jeune public du 2 au 6 février après-midi

Programmation tout public du 6 février au soir au 15 février

29 films d’auteur issus de 16 pays producteurs ou coproducteurs

Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, Équateur, France, Hongrie, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mexique, Norvège, Ouzbékistan, Suisse, Taïwan. .

Place Marcel Moyse La Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@festivaldufilmdamour.fr

English : Festival du Film d’Amour

L’événement Festival du Film d’Amour Saint-Amour a été mis à jour le 2025-11-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA