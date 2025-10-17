Festival du film d’animation | Diffusion Brendan et le secret de Kells Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Festival du film d’animation | Diffusion Brendan et le secret de Kells Esplanade Louis Aragon Le Tréport vendredi 17 octobre 2025.

Festival du film d’animation | Diffusion Brendan et le secret de Kells

Esplanade Louis Aragon Cinéma du Casino JOA Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

5€ En présence du réalisateur.

Dans l’Irlande du IXe siècle, Brendan, jeune moine de 12 ans, vit dans l’abbaye fortifiée de Kells sous la menace des invasions vikings. Son oncle, l’abbé Cellach, veut construire un mur pour protéger les lieux. Mais Brendan rêve d’enluminures et d’aventures. Sa rencontre avec Frère Aidan, maître enlumineur, change tout il devient son apprenti et part à la recherche d’un cristal magique dans une forêt peuplée de créatures celtiques. Il y rencontre Aisling, une fée-louve, et affronte Crom Cruach, une entité maléfique. Ce conte initiatique célèbre l’art, la lumière et la transmission du savoir. .

Esplanade Louis Aragon Cinéma du Casino JOA Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie affavs76.80@gmail.com

English : Festival du film d’animation | Diffusion Brendan et le secret de Kells

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du film d’animation | Diffusion Brendan et le secret de Kells Le Tréport a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers