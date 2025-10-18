Festival du film d’animation | Diffusion Planètes Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Festival du film d’animation | Diffusion Planètes Esplanade Louis Aragon Le Tréport samedi 18 octobre 2025.

Festival du film d’animation | Diffusion Planètes

Esplanade Louis Aragon Cinéma du Casino JOA Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

5€ En avant-première et en présence de la réalisatrice.

Dans un monde ravagé par des explosions nucléaires, quatre graines de pissenlit — Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa — sont projetées dans l’espace. Ces akènes, fragiles mais tenaces, dérivent dans le cosmos à la recherche d’une planète où leur espèce pourrait survivre. Chaque monde qu’ils explorent leur oppose des défis atmosphères hostiles, faune étrange, climat imprévisible. Ce conte écologique sans paroles mêle poésie visuelle et réflexion sur la résilience du vivant face à la destruction humaine. .

Esplanade Louis Aragon Cinéma du Casino JOA Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie affavs76.80@gmail.com

English : Festival du film d’animation | Diffusion Planètes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du film d’animation | Diffusion Planètes Le Tréport a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers