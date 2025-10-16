Festival du film d’animation | Exposition Mireille & Florence Glodek-Miailhe Mers-les-Bains

Festival du film d’animation | Exposition Mireille & Florence Glodek-Miailhe Mers-les-Bains jeudi 16 octobre 2025.

Festival du film d’animation | Exposition Mireille & Florence Glodek-Miailhe

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Mireille Glodek-Miailhe a toujours peint des femmes nues dans leur univers quotidien à

la rivière, sur la plage, à leur toilette, dans l’intimité d’une chambre… Sa fille, Florence Miailhe a, pour son premier film, parcouru les hammams, carnets de croquis à la main, pour dessiner ces lieux exclusivement féminins où l’on se retrouve et discute hors du regard masculin.

L’exposition mets en regard le travail autour du nu de ces deux femmes, une mère et sa

fille, deux grandes artistes qui invitent les spectateurs et spectatrices a ressentir cette

simplicité et évidence du corps, ce plaisir de se baigner nue sans honte, cette confiance en soi qui s’en dégage. En espérant que nous pourrons continuer de montrer ces œuvres en toute simplicité.

Mireille Glodek-Miailhe a toujours peint des femmes nues dans leur univers quotidien à

la rivière, sur la plage, à leur toilette, dans l’intimité d’une chambre… Sa fille, Florence Miailhe a, pour son premier film, parcouru les hammams, carnets de croquis à la main, pour dessiner ces lieux exclusivement féminins où l’on se retrouve et discute hors du regard masculin.

L’exposition mets en regard le travail autour du nu de ces deux femmes, une mère et sa

fille, deux grandes artistes qui invitent les spectateurs et spectatrices a ressentir cette

simplicité et évidence du corps, ce plaisir de se baigner nue sans honte, cette confiance en soi qui s’en dégage. En espérant que nous pourrons continuer de montrer ces œuvres en toute simplicité. .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France affavs76.80@gmail.com

English :

Mireille Glodek-Miailhe has always painted naked women in their everyday world: at the river, on the beach, in the bathroom, in the privacy of a bedroom?

at the river, on the beach, in the bathroom, in the privacy of a bedroom? For her first film, her daughter Florence Miailhe took to the hammams, sketchbooks in hand, to draw these exclusively feminine places where people meet and chat away from the male gaze.

The exhibition brings together the nude work of these two women, a mother and daughter

artists who invite viewers to experience the simplicity and evidence of the body

to feel the simplicity and clarity of the body, the pleasure of bathing in the nude without shame, and the self-confidence that emanates from it. We hope we can continue to show these works in all their simplicity.

German :

Mireille Glodek-Miailhe hat schon immer nackte Frauen in ihrer alltäglichen Welt gemalt: am Strand, auf dem Fluss, am Strand, in der Sonne, am Strand oder im Meer

am Fluss, am Strand, bei der Körperpflege, in der Intimität eines Schlafzimmers? Seine Tochter Florence Miailhe hat für ihren ersten Film Hammams mit Skizzenbüchern in der Hand besucht, um diese ausschließlich weiblichen Orte zu zeichnen, an denen man sich trifft und diskutiert, ohne den männlichen Blicken ausgesetzt zu sein.

Die Ausstellung stellt die Arbeiten dieser beiden Frauen, einer Mutter und ihrer Tochter, die sich mit dem Akt beschäftigen, einander gegenüber

tochter, zwei große Künstlerinnen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu einladen, die Schönheit des Körpers zu spüren

einfachheit und Selbstverständlichkeit des Körpers, die Freude am Nacktbaden ohne Scham und das Selbstvertrauen, das daraus hervorgeht. In der Hoffnung, dass wir diese Werke weiterhin in aller Einfachheit zeigen können.

Italiano :

Mireille Glodek-Miailhe ha sempre dipinto donne nude nel loro mondo quotidiano: al fiume, sulla spiaggia, in bagno, nell’intimità di una camera da letto?

al fiume, sulla spiaggia, in bagno, nell’intimità di una camera da letto? Per il suo primo film, la figlia Florence Miailhe si è recata negli hammam, schizzi alla mano, per disegnare questi luoghi esclusivamente femminili dove le persone si incontrano e chiacchierano lontano dallo sguardo maschile.

La mostra riunisce i lavori di nudo di queste due donne, una madre e sua figlia

due grandi artiste che invitano lo spettatore a percepire la semplicità e la chiarezza del corpo

la mostra riunisce le opere di queste due donne, una madre e sua figlia, due grandi artiste che invitano gli spettatori a sperimentare la semplicità e la chiarezza del corpo, il piacere di fare il bagno nudi senza vergogna e la sicurezza di sé che ne deriva. Ci auguriamo di poter continuare a mostrare queste opere in tutta la loro semplicità.

Espanol :

Mireille Glodek-Miailhe siempre ha pintado mujeres desnudas en su mundo cotidiano: en el río, en la playa, en el baño, en la intimidad de un dormitorio?

en el río, en la playa, en el baño, en la intimidad de un dormitorio? Para su primera película, su hija Florence Miailhe se acercó a los hammams, cuaderno de dibujo en mano, para dibujar estos lugares exclusivamente femeninos donde la gente se reúne y charla lejos de la mirada masculina.

La exposición reúne el trabajo al desnudo de estas dos mujeres, una madre y su hija

dos grandes artistas que invitan al espectador a sentir la sencillez y la claridad del cuerpo

la exposición reúne la obra de estas dos mujeres, una madre y su hija, dos grandes artistas que invitan al espectador a sentir la sencillez y la claridad del cuerpo, el placer de bañarse desnudo sin pudor y la confianza en uno mismo que emana de ello. Esperamos poder seguir mostrando estas obras en toda su sencillez.

L’événement Festival du film d’animation | Exposition Mireille & Florence Glodek-Miailhe Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS