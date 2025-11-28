Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET DU PATRIMOINE MARITIME Collioure

FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET DU PATRIMOINE MARITIME Collioure vendredi 28 novembre 2025.

Place du 18 Juin Collioure Pyrénées-Orientales

Venez assister à la 8ème édition du festival du film d’archéologie sous-marine et du patrimoine maritime, organisé par l’association Subcam.
Place du 18 Juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 22 16 

English :

Attend the 8th edition of the Underwater Archaeology and Maritime Heritage Film Festival, organized by the Subcam association.

German :

Besuchen Sie das 8. Filmfestival für Unterwasserarchäologie und maritimes Kulturerbe, das von der Vereinigung Subcam organisiert wird.

Italiano :

Partecipate all’8° Festival del Cinema di Archeologia Subacquea e Patrimonio Marittimo, organizzato dall’associazione Subcam.

Espanol :

Asista a la 8ª edición del Festival de Cine de Arqueología Subacuática y Patrimonio Marítimo, organizado por la asociación Subcam.

