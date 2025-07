Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau

Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau mercredi 23 juillet 2025.

Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure

Parc des Sports de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

6-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

La programmation de la version estivale du Festival 360 degrés d’aventure est en ligne. Vous pouvez désormais réserver vos places pour la soirée du mercredi 23 juillet.

Le programme :

19h ambiance musicale / foodtrucks

21h début des projections :

SANS LIMITE ‍ ‍➡️⛰️

Jonathan, 31 ans, tétraplégique, s’élance sur l’OCC à Chamonix 57 km, 3500D+, porté par 25 coureurs et une Joëlette. Avec ses amis Clément et Nicolas, il fonde « Trail Sans Limite » en 2023. 9 mois plus tard, il intègre la première « Team Adaptive by UTMB ». Ensemble, entre solidarité, galères et dépassement, ils franchissent la ligne en héros. Ce film retrace cette aventure hors norme, de la création de l’asso à l’exploit final. Grâce au sport et à l’amitié, Jonathan revit l’émotion du défi.

LES RÊVES DU DÉSERT ️

Le 29 mai 2023, Léo Jolly entame une traversée de 900 km à pied dans le plus grand désert de sel du monde, en Bolivie. Son but recueillir les rêves d’avenir des communautés Aymaras et Chipayas. Seul face à l’immensité, il affronte ses doutes, vit des rencontres fortes et découvre la sagesse de ces peuples ancestraux, qui vivent dans un des milieux les plus hostiles de la planète. À travers 7 témoignages intimes, ce film explore la résilience, l’espoir et la puissance des rêves, tout en questionnant notre manière d’habiter le monde.

INFOS PRATIQUES ? ℹ️

Rendez-vous au Parc des Sports de Millau dans l’Aveyron. N’oubliez pas votre chaise longue, votre coussin ou autre pour vous installer confortablement sur l’herbe.

Ouverture des portes à 18h30

Restauration/bar 19h00

Animation musicale 19h00

Projection à 21h00

Réservation / billetterie 5 .

Parc des Sports de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 22 83 92 22 contact@360degresdaventure.fr

English :

The program for the summer version of the 360 Degrees Adventure Festival is now online. You can now reserve your tickets for the evening of Wednesday, July 23.

German :

Das Programm für die Sommerversion des 360-Grad-Abenteuerfestivals ist online. Sie können nun Ihre Plätze für den Abend des Mittwochs, den 23. Juli, reservieren.

Italiano :

Il programma della versione estiva del 360 Degrees Adventure Festival è ora online. È possibile prenotare i biglietti per la serata di mercoledì 23 luglio.

Espanol :

Ya está en línea el programa de la versión estival del Festival de Aventura 360 Grados. Ya puedes reservar tus entradas para la noche del miércoles 23 de julio.

L’événement Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau a été mis à jour le 2025-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)